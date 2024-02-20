عمر خيرت: مصر والسعودية أخوات وأتمنى استمرار التعاون الفني بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر الموسيقار عمر خيرت، عن سعادته بإحياء فقرة موسيقية في حفل "ليالي سعودية مصرية"، على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، برعاية وزارة الثقافة وهيئة الترفيه السعودية .

وقال "خيرت"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، إن العلاقات المصرية السعودية مستمرة على مدار التاريخ، والفن هو القوى الناعمة الذي يؤثر على حياة الشعوب في الظروف التي نعيشها في الفترة الحالية، متابعًا: "مصر والسعودية أخوات".

وتمنى الموسيقار عمو خيرت استمرار التعاون بين مصر والسعودية وباقي الدول العربية في تنظيم العديد من الفعاليات الفنية، موجهًا التحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا: "أوجه إليه التحية على هذه الطفرة العظيمة اللي حصلت في قطاع الفن والسينما في المملكة السعودية.. شيء مبهر الحقيقة".

وأقيم حفل ليالي سعودية مصرية تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة، مساء أمس الأحد.

وكان على رأس الحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والإعلامي أحمد موسى، والمخرج خيري بشارة، والنائب مصطفى بكري، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والمايسترو سليم سحاب، وغيرهم، ونخبة من النجوم والنجمات.

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