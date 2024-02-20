رامي صبري لـ "أجمد 7": حفل ليالي سعودية مصرية يليق بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حل الفنان رامي صبري، ضيفا على برنامج "أجمد 7" مع جيهان عبد الله، اليوم الإثنين، على "نجوم إف إم"، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

وتحدث عن حضوره حفل "ليالي سعودية مصرية" في دار الأوبرا المصرية، قائلاً: "هناك تطور ملحوظ واهتمام ومجهود كبير من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وبنش مارك، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ"

وتابع: "هو بيفكر وينتج ونقدم حفلات مهمة هناك، وجه لمصر لأنه بيحبها جدا، وهيئة الترفيه بيشتغلوا فن بجد».

وأضاف: "اختيارهم لدار الأوبرا لإقامة الحفل شيء محترم لأنها تمثل بلدنا مصر في عالم الفن، وإحساس رائع التواجد وسط هذا الجمع الكبير من فناني مصر والوطن العربي، وكانت حفلة عظيمة جدا بقيادة شركة (بنش مارك) وهما ناس محترفين جدا، وعملوا حفل كبير يليق بالجمهور المصري وكنا فخورين الحقيقة"

كما تحدث رامي صبري عن أغنية "بين الحيطان" من ألبومه الأخير وسر نجاحها الكبير بين الجمهور، قائلا: "هي أغنية مختلفة في كل حاجة لم تُقدم من قبل، سواء المزيكا أو الكلام، وأنا بغنيها حسيت إني بعمل حاجة جديدة وتليق على كل الحالات اللي بيعيشها أي شخص سواء وفاة قريب منك أو حبيبتك انفصلت عنك، أنا شخصيا بكيت وأنا بسمعها عشان افتكرت أخويا الراحل كريم، وهي بتلمس نقطة الفراق"

واستكمل: "كنت أريد تصويرها وكأن شخص عزيز عليّ توفى ولكن المخرج قال لي الأغنية كئيبة بما فيه الكفاية، فصورناها فيديو كليب عن انفصال حبيبين».