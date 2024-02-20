"واتش إت" تكشف عن بوستر مسلسل "يحيى وكنوز 3" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "واتش إت" الترويج لعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها على المنصة ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت "واتش ات" بوستر رسمي للجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز: أرض الحكايات" عبر صفحتها الرسمية علي "فيس بوك" وعلقت: "انتظروا الموسم الثالث من مغامرات يحيي وكنوز أرض الحكايات علي واتش ات".

تدور أحداث الموسم الثالث من سلسلة "يحيي وكنوز" حول مواصلة "يحيى" وشقيقته "كنوز" خوض مغامرات مثيرة عبر الزمن، برفقة مدرس التاريخ عصام الذي يرشدهما خلال رحلتهما وتتوالى الأحداث، ويشارك بالأداء الصوتي لمسلسل "يحيى وكنوز 3" نخبة من النجوم منهم الفنان عصام السقا، الفنانة بثينة هاني، والفنانة إياد الجندي، تأليف محمد عدلي، إخراج محمد عيد.

يذكر أن مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز" عرض موسمه الأول في رمضان عام 2022، مرورًا بالجزء الثاني بعنوان "سر البردية" في موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا.

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