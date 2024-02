تعرف على تفاصيل فيلم "عمو صدام" عن حبس صدام حسين في قصره قبل إعدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت شركة الإنتاج "Fremantle" بالتعاون مع شركة "Sinestra" عن فيلم سينمائي جديد بعنوان "Amo Saddam" بطولة الممثل الإيرلندي المرشح لجائزة الأوسكار باري كيوجان.

أحداث فيلم "Amo Saddam" مستوحاة من كتاب الجندي الأمريكي ويل باردنويربر بعنوان "السجين في قصره: صدام حسين وحراسه الأميركيين وما لم يسجله التاريخ" الذي نشر في 6 يونيو 2017، ويستعرض خلاله قصة 12 جنديًا أمريكيًا قاموا بحراسة الرئيس صدام حسين خلال فترة محاكمته بتهمة جرائم حرب ضد الإنسانية

ونشاهد بأحداث الفيلم الـ6 أشهر الأخيرة في حياة صدام حسين التي سبقت إعدامه وعن حبسه في قصره وتحت حراسة دائمة من قبل 12 جنديًا أمريكيا، وسيقوم الممثل باري كيوجان بتجسيد دور أحد هؤلاء الجنود.

وفي تقرير لموقع "The Hollywood Reporter" أكد مخرج الفيلم جوهان رينك عن مواصلة البحث عن الممثل الذي سيقوم بتجسيد شخصية "صدام حسين" على شاشة السينما، وأن الاختيارات ستنحصر ما بين العراق أو على الأقل من المنطقة العربية، وعن أمله في إخراج الفيلم بطريقة واقعية، ولم يتم الإعلان رسميًا عن ميعاد طرح الفيلم تجاريًا.

ونجح الممثل الشاب كاري كيوجان في لفت الأنظار لموهبته في التمثيل ونجاحه بالتعاون مع كبار نجوم هوليوود خلال الفترة الماضية، وكان أبرز هذه الأعمال فيلم الدراما "The Killing of a Sacred Deer" عام 2017، وفيلم الدراما "The Banshees of Inisherin" عام 2022، ومؤخرًا بفيلم الدراما "Saltburn" عام 2023.

يذكر أن باري كيوجان يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "Bird"، وفيلم الإثارة "Bring Them Down".