شكرا لقرائتكم خبر عن من كواليس صيد العقارب.. غادة عبد الرازق تكشف عن حاجات لازم تكون فى شنطتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لـ watchit وقناةon فيديو مقابلة طريفة مع النجمة غادة عبد الرازق بطلة مسلسل صيد العقارب من كواليس العمل تطرقت فيها إلى أمور عديدة خاصة بها، حيث قالت إن حقيبتها دوماً ما تحتوى أشياء كثيرة، منها النظارة والبرفان والمصحف، ولو كتبت على غرفتها لافتة بعنوان ممنوع الدخول ستكون لأى شخص حسود.

هذا وقد روجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.