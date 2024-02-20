فيديو: دينا الشربيني كادت تفسد خطوبة شقيقتها والسر وراء “عاطف”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:48 صباحاً - حلت النجمة دينا الشربيني ضيفة على “سولد أوت” في حوار دافئ وإنساني تحدثت فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

كما تحدثت الفنانة عن أحب أعمالها وأجمل ذكرياتها مع الفنانين الأقرب لقلبها وتتذكر مع جمهورها الكثير من الحكايات التي لم تحكيها من قبل.

موقف مثير فعلته دينا الشربيني بخطوبة شقيقتها

وقالت دينا الشربيني، إنها قبل خطوبة شقيقتها كسرت الأكواب الزجاجية التي كان يفترض أن يتم تقديم المشروبات بها، ولكن والدتها قامت بأخذ كوب جارتها.

أكملت: “أما العريس وصل قلت له كل حاجة، خلي بالك أوعى تشرب من الكوباية دي مش بتاعتنا دي بتاعت طنط ماجدة، وكانوا مسميني رويترز أي حاجة في البيت عايزين يعرفونها هيعرفونها مني”.

كما كشفت دينا الشربيني عن سبب تسميتها لـ “عاطف” وهي صغيرة، حيث كانت والدة صديقتها تقول لها بهذا الاسم نسبة لشخصية في المسرحية المصرية الشهيرة “العيال كبرت”، حيث كانت تستدرجها لتحكي لها عما فعلوا في الخارج.

أبرز تصريحات دينا الشربيني

وكان من أبرز تصريحات دينا أنها أكدت أن واحدة من أمنيتها هي إنشاء دار للأيتام، مشيرة إلى أنها عندما تستطيع فعل هذا بتوفيق الله لن تتردد، خاصة أنه يبقيها موجودة حتى بعد رحيلها.

وعن موقفها من الزواج والإنجاب، كشفت دينا الشربيني عن بعض تفاصيل شخصيتها مشيرة إلى أنها متسرعة للغاية ويمكنها أن تذهب لتقول لشخص أنها تحبه ولا ترى أزمة في هذا الأمر.

وأكدت أنها تتمنى إنجاب 6 أطفال، لكن في النهاية وصفت الزواج بأنه نصيب، وأنها لن تتزوج لمجرد الزواج فقط، موضحة أن فكرتها عن الزواج مختلفة قليلاً وهي قدرتها على العيش مع شخص للأبد وتكوين عائلة.

أعمال دينا الشربيني

وتقوم حاليا دينا الشربيني ، بتصوير دورها فى مسلسل “كامل العدد 2” والذى من المقرر أن تنافس به فى السباق الرمضانى المقبل.

جدير بالذكر أن مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

فيلم “الغربان”

الجدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني انضمت مؤخرًا لأبطال فيلم “الغربان” المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.

فيلم الغربان من بطولة النجوم عمرو سعد وماجد المصري وعدد من الفنانين من جنسيات عربية وأجنبية.

ومن المفترض خلال الفترة الحالية أن يواصل صناع العمل التحضيرات للبدء فى تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

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