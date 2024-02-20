محمد رحيم يلمح لإعتزاله الفن نهائياً .. والسبب في التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كتب الفنان المصري محمد رحيم في منشور له عبر حسابه، يلمح من خلاله اعتزاله الفن لـ أجل غير مسمى، إذ كتب: "تعليق كل نشاطاتي الفنية لأجل غير مسمى حتى إشعار آخر، واحتمالية اعتزال المهن والسفر للخارج"

وأعلن رحيم، خلال الأيام الماضية، طرح أغنيته “الحكاية إنسانية”؛ تضامنًا مع فلســ ـطين إثر ما يحدث لأهلها من عنف وقصف مستمر على يد الاحتلال الإسرائيلي .



وقال الفنان محمد رحيم في وقت سابق ، إنه بدأ مشواره الفني منذ أن كان فى عمر ال19 ، وكان أول عمل له هو لحن أغنية "وغلاوتك" للفنان المصري عمرو دياب.