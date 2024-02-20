سيد بدرية يحتفل على طريقة محمد صلاح في حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل العالمي سيد بدرية بحصول فيلمه القصير "Jellyfish and Lobster" على جائزة "أفضل فيلم بريطاني قصير" بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في دورتها الـ 77 التي أقيمت فعالياته يوم الأحد في قاعة رويال فيستيفال، لندن بحضور ألمع نجوم وصناع السينما حول العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تكريم فريق عمل الفيلم من ضمنهم الفنان سيد بدرية وعلق: "ليس لدي الكثير لأقوله لأنني أتحدث من قلبي، وموطني المصري محمد صلاح عندما يحتفل بشيء ما، يفعل هكذا" وقام بالسجود على مسرح الحفل وسط تصفيق المتواجدين.

واعتاد الممثل سيد بدرية المشاركة بعدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في هوليوود وكان أبرزها تعاونه مع الممثل روبرت داوني جونيور بفيلم الأبطال الخارقين "Iron Man" عام 2008، وفيلمه الاخير مع جاكي شان "Vanguard" الذي عرض عام 2020.

يذكر أن سيد بدرية يشارك بفيلم سينمائي جديد بعنوان "Hello Beautiful" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.