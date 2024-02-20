بيتر ميمي في كواليس "الحشاشين" وغادة عادل أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سهر الصايغ

روجت الفنانة سهر الصايغ لمسلسلها "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ونشرت البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لعرضه بموسم دراما رمضان 2024.

بيتر ميمي

يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير مسلسله "الحشاشين" استعدادًا لعرضه ضمن منافسات دراما رمضان 2024، ونشر صورة جديدة من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها وهي يمتطي حصان.

درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي ترتدي تيشيرت كتب على ظهره "فلسطين" وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

دنيا ماهر

روجت الفنانة دنيا ماهر لمسلسلها الجديد "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2024، ونشرت "دنيا" بوستر منفرد لشخصيتها بأحداث المسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها أثناء زيارتها لجامعة دمشق وعلقت: "وحنينه أبدًا لأول منزل".

سيمون

نشرت الفنانة سيمون مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله وهي تستمتع بوقتها بأولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

غادة عادل

خضعت الفنانة غادة عادل لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

مى عمر

خضعت الفنانة مى عمر لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق وهي تستمتع بوقتها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحتفل بعيد الحب.