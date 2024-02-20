شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يقدم شخصية "سعيد الطرش" في مسلسل "بيت الرفاعى" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان محمد لطفى للتعاون مع الفنان أمير كرارة مجددًا في الدراما في مسلسل "بيت الرفاعى" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج أحمد نادر جلال، وذلك بعد غياب 5 سنوات متتالية، منذ أن قدما سويًا "كلبش" الجزء الأول، وحقق العمل نجاحًا كبيروقت عرضه، من إخراج بيتر ميمى.

ويقدم لطفى خلال أحداث "بيت الرفاعى" شخصية سعيد الطرش هو أحد الأصدقاء لأمير كرارة، حيث تعد الشخصية مختلفة مفاجأة للجمهور حسبما أكد لطفى لـ" الخليج 365".

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.