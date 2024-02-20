الفنانة أروى تهاجم شيرين عبدالوهاب: مالي ومال الحيوانات المنويّة لـ حسام حبيب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 02:18 صباحاً - قررت الفنانة اليمنية أروى مهاجمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب؛ بسبب تصريحات الأخيرة حول تفاصيل شخصية بشأن علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب.

أروى تهاجم شيرين عبدالوهاب

في التفاصيل، أبدَّت أروى، التي حلَّت ضيفةً في برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين، استياءها من تصريحات شيرين حينما كشفت عن رغبتها في تجميد بويضاتها، وأن حسام حبيب رفض ذلك إلَّا في حالة قيامه بتلقيحها ببويضاته.

وقالت أروى: استفزني تصريح شيرين لما قالت أنا بجمد بويضاتي وحسام رفض إلًا يلقحهم بالحيوانات المنوية بتاعته، وأنا مالي”.

ورفضت أروى مقولة أن “الفنان ملك جمهوره”، إذ ترى أن هناك حدود يتوجب أن تكون بين الفنان وجمهوره.

أروى: تصريحات شيرين أسقطت مكانتها بالنسبة لي

وعن رأيها بنشر شيرين خصوصياتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت: “هو كل واحد يطلق يطلع يتكلم وينشر خصوصياته.. القصة كانت بايخة والدنيا مهزلة..أنتم اتجوزتوا وحبيتوا بعض كدا ومحدش عارف خلوها كده وقت الطلاق”.

وأوضحت أن تصريحات شيرين أسقطت مكانتها بالنسبة لها، إذ لم تعد تستمتع إلى أغانيها كما السابق.

وباركت أروى لشيرين على أغنيتها الجديدة “دهب”، وتمنت لها الاستقرار في حياتها والتركيز على عملها وأغانيها.

ما لا تعرفه عن أروى اليمنية

ولدت أروى بدولة الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، وانتقلت إلى القاهرة في العام 1986م، حيث استكملت دراستها في الهندسة المعمارية، رغم أن أروي كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية، واكتشف موهبتها الملحن يوسف مهنا وهي ما زالت تدرس، وبدأت بالظهور لأول مرة كنجمة عام 1999 في مهرجان أوربت، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات.

الصدفة التي لعبت دورا في تعريف الجمهور بأروى بشكل أكبر، حيث أنها بعد انتهائها من تقديم فقرتها، التقاها كل من الإعلامي عمرو أديب ونيرفانا، بلقاء كان من المقرر أن يدوم عشر دقائق، إلا أن خطأ فنّيا في التحضير لوصلة الفنان الذي يليها، واستمر اللقاء معها لمدة نصف ساعة، تمكنت فيها أروي من تقديم شخصيتها كمغنية ومحاورة جيدة أمام الناس. وبعد هذا اللقاء اختارت إيمان اسما مستعارا لها وهو أروى وذلك لتفصل بين عملها المهني وعملها الفني.

من هنا بدأ اسم الفنانة أروى يتردد بين المعجبين وبدأت انطلاقتها الفنية في ذلك العام لتستكمل مشوارها الفني وتحصد ثمار نجاحا عاما بعد عام. وصلت أروى إلى أعلى مراتب النجومية وذاع صوتها في جميع أقطار البلاد العربية وحصدت الكثير من الجوائز والألقاب الفنية كملكة اليمن وفيروز اليمن وزهرة الخليج وسفيرة الأغنية اليمنية.

بدأت الفنانة أروى الغناء منذ حولي 12 سنوات ورصيدها الفني حتى اليوم وصل لأكثر من 4 ألبومات وعدد من الأغاني المطروحة للمناسبات كعيد الأم والأعياد الوطنية وعدد من المهرجانات الغنائية. اشتهرت أروى بأدائها أغنياتها بالطابع الحضرمي والخليجي كما غنّت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية.

كما اشتهرت الفنانة أروى على صعيد برامج التلفاز حيث قدمت برنام “آخر من يعلم” على شاشة ال MBC1 وقد لاقت رواجاً كبيراً من الجمهور ومتابعة شيقه حيث كان له نكهته الخاصة.

الخليج 365

الخليج 365

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