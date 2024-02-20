عمر السعيد ينتهي من تصوير دوره في فيلم "المنبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انتهى الفنان عمر السعيد من تصوير فيلم "المنبر" حيث يشاركه البطولة الفنان أحمد حاتم، ومن المقرر عرض الفيلم خلال الفترة القادمة على إحدى المنصات

ويجسد عمر السعيد في فيلم "المنبر" دور صحفي يعمل بأحد الجرائد الأجنبية ويظهر في الفيلم بشخصية "أمجد" الذي يتم تكليفه بعمل تحقيق صحفي عن زيارة شيخ الأزهر في أمريكا، ويحمل "أمجد"كرها كبيرا وواضحا تجاه الأزهر الشريف، لكن بعد جلسات تجمعه بـ أحمد حاتم الذي يصحح له هذه المفاهيم الخاطئة ويشرح له دور وأهمية ومكانة مؤسسىة الأزهر الشريف على مستوي العالم وليس مصر فقط.

الجدير بالذكر أن فيلم "المنبر" يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم، كل من: عمر السعيد ، أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، مجدي كامل، عمر السعيد، ميدو عادل، أحمد عزمي وآخرين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.

ويتناول "المنبر" دور الأزهر الشريف على مدار الـ1050 عاماً وينتمي إلى الأفلام التاريخية في إطار درامي تشويقي مثير، كما سيشارك فريق روسي في أحد مراحل تنفيذ الفيلم، كما سيُعرض بأكثر من نسخة مترجمة بجانب العربية، منها الإنجليزية