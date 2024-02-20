شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين: أنا شريرة وحقودة فى "سر إلهى" وسيناريو المسلسل رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة نهى عابدين تصوير دورها فى مسلسل "سر إلهى" مع النجمة روجينا والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد شخصية "رحمة" الأخت الوسطى لـ "نصرة" التى تجسد دورها روجينا حسبما كشفت لـ"الخليج 365" مشيرة إلى أنها تظهر شريرة وحقودة وهى التى خططت للغدر بأختها نصرة، مشيدة بسيناريو العمل الذى وصفته بالرائع.

مسلسل "سر إلهي" مكون من 15 حلقة، وبطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



نهى عابدين على بوستر سر الهى

يُذكر أن آخر أعمال نهى عابدين حكاية "ما تيجى نشوف" عن كتاب "55 مشكلة حب"، والتي شاركت بطولتها إلى جانب: هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، وراندا عبد السلام. وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين، وإخراج محمد الخبيرى.

وشاركت نهى عابدين خلال شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "تحت الوصاية" الذى تم تقديمه فى 15 حلقة، ومن بطولة منى زكى، دياب، رشدى الشامى، نهى عابدين، مها نصار، خالد كمال، على صبحى، أحمد خالد صالح، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، جميل برسوم، ثراء جبيل، وتاليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.