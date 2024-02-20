شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هتبقي قمر 14.. جددي لون شعرك وأحصلي على لون كستنائي جذاب بمكونات طبيعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لكل فتاة وسيدة تبحث عن وصفات بسيطة بمكونات طبيعية لتصبغ شعرها دون أن يتعرض لأي تلف أو ضرر إليكن عزيزاتي وصفة طبيعية لتحصلوا على لون كستنائي جذاب وجميل ويزيد من جمال، من بودر حناء وكركدية ستحصلي على صبغة شعر أمن جداً على الشعر، تابعوا معنا طريقة الوصفة ومكوناتها أتمنى أن تجربوها وتحصلوا على إطلالة مميزة جداً وجذابة.

كونات صبغة لون كستنائي للشعر الجذاب كوب من الماء. قليل من أزهار الكركديه. أربع ملاعق كبيرة من بودرة الحناء. أربع ملاعق كبيرة خل أبيض. ملعقة كبيرة من الزبادي. طريقة عمل الصبغة خطوة بخطوة في وعاء مخصص لعمل الصبغة نضع كمية الماء مع غليها جيداً مع أزهار الكركديه ونقلبهم جيداً مع بعض. ونتركها لمدة ربع ساعة حتى نستخلص لون الكركديه في الماء، ثم نقوم بتصفية الخليط تماماً ونستخدم المياه المعدة. نضيف على كمية المياه بودرة الخميرة مع الخل الأبيض والزبادي. ونقلبهم جبداً مع بعض حتى يتجانسوا تماماً ثم نتركهم جانباً لمدة ثلاثة ساعات على الأقل حتى يتخمر الخليط. نقوم نتوذيع الخليط على الشعر بالكامل بشكل متساوي ثم نتركه على الشعر لمدة أربع ساعات. حتى تتفاعل الخلطة مع الشعر ويثبت اللون الطلوب عليه. ثم نشطف الشعر بالماء الفاتر فقط جيداً حتى نتخلص من أي أثر للصبغة ثم نغسله مرة واحدة بالشامبو المناسب للشعر. ونجفف الشعر جيداً من الماء حتى نتأكد أن اللون أصبح ثابت ولامع، وتأكدوا ان هذا اللون سيكون جذاب جداً ومناسب لألوان البشرة المختلفة. قدمنا لكم طريقة عمل صبغة لون كستنائي طبيعية تماماً وامنة جداً على الشعر ولا تسبب له أي تلف، أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة البسيطة جداً وتأتي لكم بنتيجة رائعة..