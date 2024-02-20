شكرا لقرائتكم خبر عن السينما الصينية تحقق 1.11 مليار دولار فى احتفالات عطلة السنة القمرية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت السينما الصينية طفرة جديدة في شباك التذاكر خلال عطلة السنة القمرية الجديدة، والتي وصلت لـ 8.02 مليار يوان صيني أو ما يعادل 1.11 مليار دولار، بزيادة قدرها 18% عن عام 2023، ومقارنة مع السنوات الماضية كانت في أزهي نجاحاتها.

ووفقًا لوكالة التذاكر الصينية، فإن السينما المحلية داخل الصين حققت أرباحًا ضخمة خلال العام الحالي مقارنة بعطلة العام الماضي، وبالرغم من تفاوت توقيتات العطلات هذا العام عن السابق، إلا أن شباك التذاكر الصيني شهد ازدحام كبير في عطلات العام، وأضافت الوكالة في تقريرها عن بيع 163 مليون تذكرة خلال فترة العطلة بزيادة 26% عن العام الماضي وهو ما يشير الى ارتفاع أسعار التذاكر عن الأعوام الماضية.

سيطرت أربعة أفلام صينية على إيرادات شباك التذاكر الصينية والعالمية خلال الأسبوع الأخير، وهما فيلم الدراما الكوميدي YOLO، الذي حقق 86.5 مليون دولار في أيام العطلة بإجمالي 402 مليون دولار خلال فترة عرضه محلياً، وفقًا لبيانات من شركة Artisan Gateway.

كما حقق فيلم Hi, Mom إيرادات ضخمة وصلت لـ 84.9 خلال أيام العطلة، وفيلم Pegasus 2 محقق 80.6 مليون دولار واجمالي 356 مليون دولار خلال فترة عرضه، بالإضافة إلى فيلم المادة 20 الذى حقق 70.2 مليون دولار في العطلة.