شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل زكريا أحمد فى صالون الأوبرا الثقافى بمعهد الموسيقى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسيدًا لخطط الثقافة المصرية الهادفة إلى الاحتفاء برموز النغم والكلمة تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر صالونًا ثقافيًا ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكرى بمناسبة ذكرى رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد ويستضيف ابنة الموسيقار الراحل تهاني، الدكتور خيري عامر استاذ الموسيقي العربية بكلية التربية الموسيقية، الدكتور سيد علي إسماعيل الأستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، الناقد الفني محمد دياب ويتخلل الاحتفالية فقرة فنية لتخت شرقي وذلك في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على مسرح معهد الموسيقي العربية.

زكريا أحمد، أحد عمالقة الموسيقى العربية، فترة الثلاثنيات والأربعينيات، واليوم السبت تحل ذكرى ميلاده، بعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة لعدد كبير من المطربين، تتميز أغانيه بالإبداع فى الموسيقى، بدأ رحلته كملحن حيث قدمه الشيخ على محمود والشيخ الحريرى إلى إحدى شركات الأسطوانات فى ذلك الوقت.