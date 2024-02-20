بالفيديو- نانسي عجرم تداعب طفلة صغيرة

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء السبت، حفل غنائي في جزيرة قبرص، وتفاعلت بطريقة لطيفة وعفوية مع الحضور.



وتداول المتابعون، مقاطع فيديو، تظهر تفاعل نانسي مع الحضور خلال الحفل، الذي شهد العديد من اللقطات العفوية. وظهرت نانسي في مقطع فيديو، مع طفلة صغيرة، لا يتجاوز عمرها العام الواحد، وبدت نانسي في الفيديو وهي تلاعبها، بعد أن رفعها والدها لها، لتقترب الفنانة اللبنانية منها أكثر وتقبلها، ولتأخذ الوردة الحمراء من يدها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بمواقف نانسي التي تقوم بها مع الجمهور، والتي تبرز إنسانيتها، مؤكدين أنها تتفاعل دائماً بشكل إيجابي مع الحضور، ما يزيد من محبتهم لها.