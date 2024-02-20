"واتش إت" تكشف عن برومو تشويقي لمسلسل "سر إلهي" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "واتش إت" عن برومو تشويقي لمسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا والمقرر عرضه على منصتها ضمن منافسات دراما رمضان 2024 وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وظهرت "روجينا" بالبرومو باسم "نصرة" والتي يتم توريطها بأحد المواقف ومحاولتها الخروج من هذه الورطة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول "نصرة" التي تقع في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام، ويشارك روجينا البطولة كلًا من الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين، تأليف أمين جمال، إخراج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل "سر إلهي" هو التعاون الثالث بين النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعد نجاحهما بمسلسل "انحراف" عام 2022، ومسلسل "ستهم" الذي عرض بموسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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