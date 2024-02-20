شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. سمر مرسى ضيفة شرف "فراولة" مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سمر مرسى كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "فراولة" مع النجمة نيللي كريم والذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث صورت سمر مشاهدها الأولى من المقرر أن تصور باقى المشاهد خلال الأيام المقبلة.

وتعود سمر مرسى للعمل مع نيللى كريم من جديد بعدما شاركت معها فى بداياتها الفنية خلال مسلسلى "سجن النسا" للمخرجة كاملة أبو ذكرى عام 2014، و"تحت السيطرة" للمخرج تامر محسن عام 2015 والذى ساهم فى معرفة الجمهور بها وانطلقت بعده وشاركت فى العديد من المسلسلات خلال السنوات الماضية.

مسلسل "فراولة" مكون من 15 حلقة، وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تقى حسام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمر مرسى، حكاية "روحى فيك" عن كتاب "55 مشكلة حب"، وشاركت فى بطولتها إلى جانب عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى.