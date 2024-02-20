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تراند اليوم : شاهد.. عمرو دياب يثير الجدل بعد وصف سائقه بالحيوان أمام المعجبين

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صحيفة الخليج 365: أثار الفنان المصري عمرو دياب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصف سائقه بالحيوان أمام معجبيه.

وظهر دياب أثناء خروجه من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقال ردا على حديث من معجبيه: يا عم ارحمونا الزمالك إيه.. السواق الحيوان بتاعنا فين!

وانتقد الجمهور وصف الفنان لسائقه بالحيوان، وقالوا إنه لا يليق وصف البشر بحيوانات وعبيد والتعامل طول الوقت بنظرة استحقار.

وكان الفنان المصري قد شارك مساء الأحد في إحياء أولى حفلات "ليالي مصرية سعودية"، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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