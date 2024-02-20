جينيفر لوبيز تحذّر: "لا تلعبوا معي".. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز أنها تشعر "بالغيرة" عندما تقوم النساء بمغازلة زوجها الممثل الأميركي بن أفليك.

وأجابت جينيفر، في برنامج "Today With Hoda And Jenna" عن أسئلة تصف فيها نفسها بين الماضي والحاضر.

وسأل المضيف لوبيز عما إذا كانت تشعر بالغيرة إذا قام شخص بمغازلة زوجها، لتجيب بأنها تشعر بالغيرة حتى الآن، قبل أن تقوم بتحذير النساء بالإبتعاد عن زوجها ممازحة: "لا تلعبوا معي".

وأجابت لوبيز عندما سألت عما ستفعله إذا بدأ شخص بمغازلة الممثل، قائلة: "أولاً، أنا عاشقة ولست مقاتلة، لكنني سأخبرهم بذلك بطريقة لطيفة وراقية جداً، طريقة قد تتعامل بها السيدة الراقية في كل خطوة من الخطوات".

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