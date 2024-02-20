ميغان ماركل تتعرض لإنتقادات بسبب عبارة!

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، لموجة من الانتقادات اللاذعة، وذلك بعد أن وصفت نفسها بأنها واحدة من "النساء الأكثر تأثيراً في العالم"، وذلك على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته مع زوجها الأمير هاري.



وذكرت ميغان في القسم الخاص لها بالموقع الجديد، أنه تم تصنيفها كواحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم في العديد من التصنيفات، ومنها قائمة الأشخاص الأكثر تأثيراً في مجلة "تايم"، وقائمة تضم الـ25 امرأة الأكثر تأثيراً وفق صحيفة "فايننشال تايمز"، بالإضافة إلى تصنيف مجلة "فوغ" البريطانية، وغير ذلك.

ولاقى وصف ميغان لنفسها بأنها واحدة من أكثر النساء تأثيراً، انتقادات لاذعة، واعتراضات من قبل المتابعين على هذا الوصف.