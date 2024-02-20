حضور جنوني في أوّل حفل لـ الشامي في بيروت

ميرنا وليد - بيروت - بأوّل حفل للفنان السوري الشامي والذي كان جماهيرياًّ بامتياز، والذي فاق جميع التوقعات، أوّلاً تدفقت الجماهير بالآلاف إلى بيروت من أجل لقاء فنانهم الساطع، وللإستماع إلى صوته المباشر على المسرح لأوّل مرّة.

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تميّز حفل الشامي بعدّة معايير تشيد بفنان عالمي، من حيث تصميم الإضاءة وإدارة المسرح، وتصميم الرقص والراقصين، والملفت بموضوع الحفل تواجد زاوية "حب وحنان" booth تضمّن أغراض وهدايا تذكارية مميّزة تخصّ تعابير الشامي وستايله حيث ستكون متوفّرة قريباً عبر متجر رقمي خاص.

أمّا حماس الحاضرين فكان خيالي والتفاعل جنوني، عدّة معجبين ومعجبات تخطّوا حاجز المسرح وصعدوا ليغمروا "الشامي" فكانت ردّة فعله عفويّة ومليئة بالحب. كان من الواضح حفظ الجمهور لأغاني الشامي وترديد كلماتها كلّها عن ظهر قلب بالأخص أغنية "صبراً" التي أطلقت مؤخّراً فقط منذ 8 أيام وما زالت تتصدّر 1 على جميع بقيّة الإصدارات على يوتيوب بأكثر من 12 مليون مشاهدة.

تعدّدت الفئات العمرية في أوّل حفل للشامي من الـ 12 حتى ال 65 سنة بالأخص حضور المتعهدين وصنّاع الموسيقى وإداريين وإعلاميين وأهل الصحافة، عبّروا جميعاً عن حبهم وإعجابهم بالشامي، وأثنى الجميع بأنّ هذا الفنان قدراته عالمية ومستقبله باهر جدّاً في مجاله.

