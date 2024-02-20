شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبري خائن زوجته مع صديقتها من "ما تيجى نشوف" إلى "حدوتة منسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان طارق صبرى فى بطولة مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه حاليًا على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، ويجسد طارق خلال أحداث العمل شخصية "يوسف" ابن الفنانة سوسن بدر وشقيق هشام إسماعيل ومحمد على رزق وريم سامى، ومتزوج من "ريناد" وتجسد دورها الفنانة نانسى صلاح.

وكشفت حلقات مسلسل "حدوتة منسية" عن خيانة يوسف لزوجته ريناد مع صديقتها المقربة هند (هلا السعيد) وهى أيضًا زوجة صديقه وشريكه فى العمل حازم والذى يجسد دوره الفنان محمد لطفى شاهين، ليكون هذا العمل هو الثانى على التوالى الذى يظهر فيه طارق صبرى بشخصية رجل متزوج ويخون زوجته مع صديقتها المقربة.



طارق صبرى فى حدوتة منسية

طارق صبرى كان قد شارك فى بطولة حكاية "ما تيجى نشوف" عن كتاب "55 مشكلة حب" والذى تم عرضها على قناة ON فى أكتوبر الماضى، وجسد خلال أحداث العمل "سليم" المتزوج من مريم (هنا شيحة) ويخونها مع صديقتها المقربة نور والذى لعبت دورها الفنانة راندا عبد السلام، ليكون طارق صبرى متخصص بأدوار الخيانة فى الدراما.

يذكر أن مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى عفاف مصطفى، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، ندى فقيه، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

أما حكاية "ما تيجى نشوف" فكانت الحكاية الثانية عن كتاب "55 مشكلة حب" وعرضت فى 10 حلقة، وقام ببطولتها هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.