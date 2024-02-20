في كأس سنو بلاست السعودية… ثلوج الرياض وجهة للأبطال العالميين والأولمبيين في التزلج

تنطلق في العاصمة الرياض خلال الأسبوع الأخير من فبراير الجاري عروض ومسابقات التزلج الحر على الثلج، في كأس سنو بلاست السعودية ” SnowBlast KSA ” الذي يجمع بين الفن والإبداع والقدرة على أداء ألوان من المهارات في الهواء الطلق ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويمثل كأس سنو بلاست السعودية الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة حدثا استثنائيا عالميا، حيث يشكل أول انطلاقة لاستضافة رياضات التزلج الحر على الثلج في الرياض، إذ يقام خلال الفترة 26-29 من فبراير؛ ليضم عددا من التجارب الشتوية المميزة لزوار الفعالية، بهدف تعزيز هذه الرياضة وخلق منافسات محلية وعالمية للتزلج.

ويتضمن الحدث العالمي عروضا للتزلج الحر Skiing والتزلج بلوح الثلج Snowboarding،، إضافة إلى مشاركة 30 بطلا عالميا وأولمبيا في رياضات التزلج، كما يبلغ وزن الثلج الذي يقام عليه الحدث أكثر من 500 طن، في حين يصل طول المنحدر الثلجي 150 مترا، بارتفاع يصل 30 مترا، وعرض يقدر بنحو 20 مترا.

وخلال منافسات كأس سنو بلاست السعودية سيقوم كل متسابق بالقيام بـ 3 قفزات، ويتم احتساب مجموع أفضل قفزتين، كما تُعرض نتائج ونقاط المتسابقين على شاشات كبيرة، ويستمتع الجمهور بتعليق صوتي مباشر باللغتين العربية والإنجليزية.

وترافق عروض سنو بلاست السعودية فعاليات وتجارب شتوية متعددة وعروض فنية متنوعة للعائلة والأطفال، تبدأ من الساعة 4 مساءً، وتشمل تجارب معركة كرات الثلج، وصُنع رجل الثلج، وتساقط الثلوج، إضافة إلى فعاليات شتوية متجولة، تتضمن عروضا فنية وموسيقية منها: المناطيد السائرة.

وستشهد عروض كأس سنو بلاست السعودية مشاركة 30 متسابقا من أهم الأسماء العالمية في رياضتي التزلج الحر Skiing والتزلج باللوح الثلجي Snowboarding، من أبرزهم أبطال الألعاب الشتوية X Games، وأبطال أولمبيين ووطنيين، إضافة إلى لجنة تحكيم عالمية في رياضات التزلج الحر.