ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صوراً لها برفقة إبنها فاهد، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهر فاهد في إحدى الصور، وهو يقبل يد والدته، عربون محبة لها، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين تمنوا لـ أحلام أفضل الأمنيات.

وعلّقت أحلام بالقول: "((رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ)) الحمد لله على النعمه ربي عطيتني واجزلت فلك الحمد ولك الشكر حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يا حنان يامنان ياذا الجلال والاكرام الحمد لله دائماً وابداً ماشاء الله تبارك الله ذو الجلال والاكرام فاهد ولدي نور عيني اجمل عطايا ربي لي".

كانت هذه تفاصيل خبر إبن أحلام يحدث ضجة بظهوره.. هكذا تصرّف معها وكيف علّقت؟- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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