كورت كوبين عاش طفولة سعيدة حتى طلاق والديه.. أسس فرقة نيرفانا وهكذا أنهى حياته

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى ميلاد مغني الروك الأميركي الراحل كورت كوبين، الذي ولد في 20 شباط 1967 في أبردين، واشنطن.



عاش كيرت وعائلته في هوكيام خلال الأشهر القليلة الأولى من حياته، ثم عادوا بعد ذلك إلى أبردين، حيث عاش طفولة سعيدة حتى طلاق والديه.

ترك الطلاق نظرة كورت للعالم مشوهة إلى الأبد، جعلته منسحبًا ومعاديًا للمجتمع، أصبح يعيش مع أصدقائه، وفي بعض الأحيان حتى بلا مأوى.

في عام 1985، غادر كيرت أبردين إلى أولمبيا حيث قام بتشكيل فرقة نيرفانا في عام 1986، في عام 1989 سجلت نيرفانا ألبومها الأول Bleach تحت العلامة المستقلة Sub-Pop Records.

أصبحت نيرفانا مشهورة جدًا في بريطانيا وبحلول عام 1991 وقعت عقدًا مع جيفن، أصبح ألبومهم التالي Nevermind تحفة فنية في التسعينيات وجعل من Kurt's Nirvana واحدة من أنجح الفرق الموسيقية في العالم، وتم دهس كيرت بالنجاح ووجد صعوبة في تحمل أسلوب الحياة الجديد. في شباط 1992، تزوج كيرت من كورتني لوف، المرأة التي كانت حاملًا بطفله فرانسيس بين كوبين، أصدرت نيرفانا ألبومها التالي Incesticide في وقت لاحق من ذلك العام.

نال الألبوم إعجاب العديد من المعجبين بسبب الملاحظات الخطية التي عبرت عن إنفتاح كورت. في أيلول 1993، أصدرت نيرفانا ألبومها التالي In Utero، والذي تصدر المخططات.

في 4 آذار 1994، نُقل كورت إلى المستشفى وهو في غيبوبة. تم الإعلان رسميًا عن الحادث على أنه حادث لكن الكثيرين يعتقدون أنه كان محاولة انتحار فاشلة، قيل إن كيرت قد فر من مركز إعادة التأهيل بعد أيام قليلة فقط من بلاغ الشخص المفقود الذي قدمته كورتني لوف. في الثامن من نيسان، تم العثور على جثة كورت في منزله في سياتل، وكان بين ذراعيه بندقية أطلقت على رأسه، وبالقرب منه كانت هناك رسالة انتحار مكتوبة بالحبر الأحمر، كانت موجهة إلى زوجته كورتني لوف وابنته فرانسيس بين كوبين. بعد يومين من اكتشاف جثة كيرت، تجمع الناس في سياتل، وبدأوا في إشعال النيران، وترديد الألفاظ النابية، والقتال مع ضباط الشرطة، لقد استمعوا أيضًا إلى شريط قراءة كورتني لأقسام رسالة الانتحار التي تركها كورت. الكلمات القليلة الأخيرة كانت "أنا أحبك، أحبك".