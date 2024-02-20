بالفيديو- ماغي بو غصن تكشف كواليس تحضيرها لبرومو مسلسل "ع أمل"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، متابعيها، مقطع فيديو قصيراً، كشفت من خلاله كواليس استعدادها لتصوير الإعلان الترويجي لمسلسلها الجديد "ع أمل"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



وظهرت ماغي في الفيديو، وهي تقوم بتحضير قناع خاص لوجهها، ستضعه قبل الظهور في إعلان مسلسلها.

وبدا في الفيديو أن هذا الأمر إستغرق وقتاً طويلاً، إذ ظهرت ماغي برفقة مجموعة من الأشخاص، الذين قاموا بوضع مستحضرات على وجهها قبل لصق القناع".

يذكر أن ماغي ظهرت في برومو مسلسل "ع أمل" بشخصية راقصة باليه يطاردها ثلاثة رجال، وتقرر في نهاية البرومو خلع القناع الذي ترتديه.

يشار إلى أن مسلسل "ع أمل" من تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج جمال سنان، ومن بطولة الممثلين ماغي بوغصن، بديع أبو شقرا، مهيار خضور، إلسا زغيب وكارول عبود.

