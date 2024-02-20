في لقاء مع برنامج “هذا مكانك”، كشف سعد العنزي، المعروف باسم “سمول كابتشينو”، عن بعض التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية.
وذكر العنزي خلال اللقاء أنه يعشق مجسمات الثعابين ورسوماتها، ويحب جداً التصاميم الخاصة بها.
كما كشف عن طول قامته ووزنه، حيث قال: “أنا طولي 170 سم، ووزني 77 كيلو جرام، وعُمري في الثلاثينات”.
وعن اتهام البعض له بأنه من جنسية أخرى وغير سعودي، قام العنزي بعرض بطاقته الشخصية على الهواء لإثبات جنسيته السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سمول كابتشينو يكشف عن طوله وعمره الحقيقي وأفضل هواياته.. ويستعرض بطاقته الشخصية للكشف عن جنسيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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