تم توثيق لقاء غير متوقع بين الفنانة ريماس منصور والممثل سعيد صالح داخل سوبرماركت.

وخلال اللقاء، عبّر سعيد صالح عن إعجابه بريماس قائلاً “شفتك بالكمامة بغيت أغازلك وش هالمزة!”، وأضاف أن اللقاء الصدفة كان خيرًا من ألف ميعاد.

من جانبها، لفتت عيون ريماس منصور انتباه سعيد صالح أثناء تجواله في المتجر، وعلى الفور قاطعته بالضحك قائلة “يا ويلك من المدام”، مشيرة إلى أن زوجة سعيد صالح تشعر بالغيرة من النساء بشكل عام، ولكن ليس منها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الممثل سعيد صالح يلتقي صدفة بـ ريماس منصور داخل سوبر ماركت: شفتك بالكمامة بغيت أغازلك وش هالمزة.. والأخيرة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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