غادة عبدالرازق: "كواليس صيد العقارب دمها خفيف"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الصفحة الرسمية لقناة "أون إي"، فيديو مع النجمة غادة عبدالرازق أثناء كواليس تصوير مسلسل "صيد العقارب"، والمقرر إذاعته في دراما رمضان 2024.

وتطرقت غادة عبدالرازق، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بحياتها الشخصية، وعلاقتها بباقي النجوم أثناء تصوير أحداث مسلسل "صيد العقارب"، قائلة: "إحنا دمنا خفيف بنحب نضحك ونهزر، والملل لما بنيجي نشتغل فقط لا غير لأن ده شغل ما بنضحكش فيه".

وأضافت: "أنا لو علقت يافطة على غرفتي في اللوكيشن هكتب ممنوع دخول أي واحد حسود عينه وحشة"

واستكملت: "أكلتي المفضلة سمك ومشويات، وشنطتي فيها البرفان والموبايل والمصحف والنضارة".

وأضافت: "أنا بعرف العقربة من بعيد بيبان عليها من غير ما تنطق وببعد عنها، ولو هي قربت مني هقولها في وشها أنتي عقربة".

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون ومحمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من ألمع النجوم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، بروديوسر محمد سليمان.

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