شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى: حسن الرداد بيستفزنى في التمثيل بيخلينى أطلع المستحيل قدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمود البزاوى ضيفًا على تليفزيون الخليج 365، في لقاء خاص مع الزميل عادل عبد الله، داخل كواليس مسلسله الجديد "محارب" وفى لقائه قال البزاوى إنه سعيد بهذا المسلسل وفريق العمل خاصة الفنان حسن الرداد، حيث إنه يستفزه في تمثيله وحينما يجمعه مشهد معه يخرج كل ما بداخله في المشهد وذلك بسبب استفزازه التمثيلى، وأشار إلى أنه لا يسعى للظهور بوسائل الإعلام لأنه يفضل أن يكتب عن أعماله ولا يتحدث هو عن أعماله.



محمود البزاوى وعادل عبد الله

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.