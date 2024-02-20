لبلبة : "لو معايا ملايين الدولارات مش هنتج عمل لنفسي" .. وهذا ما ستفعله

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المصرية لبلبة أنها لا تحبذ إنتاج أعمال فنية لها، وقالت لبلبة : لو معايا ملايين الدولارات مش هنتج عمل لنفسي وهتبرع بيهم لمستشفى سرطان الأطفال، وأنا قعدت 20 سنة أروح مدرسة الحق في الحياة لـ ذوي الهمم ومكنتش بقول لأي حد حتى والدتي، وببقى أسعد واحدة في الدنيا وأنا معاهم وأنا بحب أعمل الحاجة اللي تسعدني، وأعمل دور جديد ومختلف اتقنه ببقى في منتهى السعادة، وأنا مش متخيلة أن تركيبتي تنفع تكون في حاجة غير الفن، وكان هذا التصريح خلال لقائها في برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الأغا.

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