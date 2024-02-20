ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي كيليان مورفي أنه لن يلتقط بعد الآن الصور التذكارية مع المعجبين وذلك بسبب تعبه الشديد من الشهرة.

على صعيد آخر قال كيليان مورفي، بطل فيلم Oppenheimer: "لم أشاهد العديد من أفلامي"، مضيفًا أن الممثل العالمي جوني ديب غالباً ما قال الشيء نفسه.

وأضاف قائلاً: "في الواقع الأفلام التي لم أشاهدها هي تلك التي سمعت أنها ليست جيدة"، أما من بين الأفلام التي شاهدها، فيلم Red Eye الذي طرح عام 2005، وكان من بطولة راشيل ماك آدامز و بريان كوكس، إخراج ويس كرافن.

كانت هذه تفاصيل خبر كيليان مورفي يقرر عدم التقاط الصور مع المعجبين..والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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