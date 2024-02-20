بوراك دينيز قريبا عريس 2024

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن ان النجم التركي بوراك دينيز من المقرر ان يتزوج قريبا من بستيمسو أوزديمير، الا انهما لم يكشفا بعد عن موعد الزفاف أو تفاصيله.



على صعيد آخر كان قد نشر بوراك دينيز، على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له من مرحلة الطفولة، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف في 17 شباط/ فبراير، ونالت صورة بوراك دينيز إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين وجهوا له المعايدات، وقد تداولت الصحافة التركية هذه الصورة بـ شكل لافت.