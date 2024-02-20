رمضان 2024 تفاصيل مشاركة نجل حمادة هلال في " المداح أسطورة العودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرحت قناة mbc مصر بوسترات رابع أجزاء مسلسل " المداح"، الذي يقوم ببطولته النجم حمادة هلال، و المقرر عرضه في رمضان المقبل، تحت عنوان " المداح أسطورة العودة".

وكشفت بوسترات العمل، عن مشاركة "يوسف" نجل النجم حمادة هلال، إذ يؤدي في المسلسل، دور نجل الشيخ صابر " الشخصية التي يجسدها حمادة"، وذلك في أول ظهور فني لنجله.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشهد مشاركة النجم فتحي عبد الوهاب، إلى جانب نجوم العمل،

حمادة هلال، هبه مجدي، خالد سرحان، مي سليم، محمد عز، سهر الصايغ، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج