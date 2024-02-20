أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت صبري في الفيديو مرتدية "نظارة" شمسية، من داخل سيارتها، وكتبت :"صباح الخير".

وعادت الفنانة ياسمين صبري للسباق الرمضاني بعد غياب أكثر من 3 سنوات، حيث كانت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض في رمضان 2020.؟

وتشارك ياسمين صبري في رمضان 2024، بمسلسل "رحيل"، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر، في أولى تجاربها لمسلسلات الـ 15 حلقة.

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