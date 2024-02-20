رمضان 2024.. روجينا سجينة في البرومو الثاني من مسلسل "سر إلهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت منصة "واتش إت" عن البرومو الثاني من مسلسل "سر إلهي"، بطولة الفنانة روجينا، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024.

ونشرت "واتش إت" البرومو الثاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"نصرة طول عمرها شايلة الهم و تورطت ورطة مش عارفة هتخرج منها إزاي، انتظروا النجمة روجينا في مسلسل سر إلهي".

وظهرت روجينا في البرومو الثاني بملابس السجينات البيضاء وهي تبكي داخل "السجن".

ويعد مسلسل "سر إلهي" هو التعاون الثالث بين النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعد نجاحهما بمسلسل "انحراف" عام 2022، ومسلسل "ستهم" الذي عرض بموسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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