شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة منسية الحلقة 19.. محمود حجازى ابن أحمد فهيم وشقيق محمد عزمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل "حدوتة منسية" ظهور حقيقة جديدة بشأن نوح (محمود حجازى)، إذ كشفت سعاد (سوسن بدر) خلال الأحداث أثناء حديثها مع صورة زوجها الراحل، أن نوح هو ابن خيرت طوفان (أحمد فهيم)، والشقيق التوأم لسارى (محمد عزمى)، دون معرفته، وأنها أخذته بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لكنها أحبت نوح بشدة.

"حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، عن أرملة لا تنجب تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، والتحديات التي تواجهها بعد اكتشافها أن زوجها ترك كل أمواله وممتلكاته لها، وكيفية تعاملها مع أولاد زوجها.