شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. أمين بوحافة يقدم الموسيقى التصويرية لـ"الحشاشين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الموسيقار الكبير أمين بوحافة فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، من خلال تقديمه الموسيقى التصويرية للمسلسل الأضخم إنتاجيا "الحشاشين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذى يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.



الحشاشين

تاريخيا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التى انفصلت عن الفاطميين فى أواخر القرن الخامس الهجرى، الحادى عشر الميلادى، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال أن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.

يذكر أن أمين بوحافة قدم الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، منها: كازابلانكا، الجريمة، أهو دا اللي صار، الأب الروحي، كإنه امبارح، حلاوة الدنيا، ونوس، جراند أوتيل، وغيرها من الأعمال.