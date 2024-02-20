شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج لمسلسل "سر إلهى" بصور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل "سر إلهى" بطولة النجمة روجينا، المقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى المقبل 2024، حيث نشرت عددا من الصور من كواليس التصوير، وعلقت عليها: "لقطات من كواليس مسلسل سر إلهي انتظروا النجمة روجينا فى مسلسل "سر إلهى" على watch it".



سر إلهي

وكانت منصة Watch it الرقمية، طرحت مؤخرا برومو لمسلسل "سر إلهي"، وتضمن البرومو مشاهدة تشويقية وعبارات توضح معاناة "نصرة" التي تجسدها روجينا خلال أحداث العمل.

وتظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.



روجينا من كواليس سر إلهي



كواليس مسلسل سر إلهي