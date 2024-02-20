شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. محمد يوسف أوزو يجسد الملك صهبان فى "الحشاشين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد يوسف "أوزو" فى مسلسل "الحشاشين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، حيث يجسد شخصية الملك "صهبان"، وهى إحدى الشخصيات التى تمر خلال الأحداث بالعديد من الأزمات وتؤثر على المملكة وعلى تطور الأحداث.



محمد يوسف أوزو

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذى يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

تاريخيا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التى انفصلت عن الفاطميين فى أواخر القرن الخامس الهجرى، الحادى عشر الميلادى، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال أن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.