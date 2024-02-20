تولغا ساريتاش يفاجئ حبيبته بتصرفه تجاهها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن ان النجم التركي تولغا ساريتاش عرض الزواج على حبيبته المصممة زينب مايروك، ومن المقرر ان يقيمان حفل زفافها في الفرتة القريبة المقبلة.



الجدير ذكره أن تولغا ساريتاش لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، اذ انه عُرف في العالم العربي، وذلك بعد مشاركته في بطولة مسلسل "حريم السلطان" الذي حقق نجاحاً كبيراً، من خلال دوره "الأمير جهانغير" ابن السلطان سليمان الذي جسّد شخصيته النجم التركي خالد أرغنش، ومن ثم تميّز بـ مسلسل "العهد" الذي قد حقق نسب مشاهدة عالية.