الأمير ويليام يعتذر بعد غياب زوجته عن حفل توزيع جوائز BAFTA وماذا قال عنها؟

ميرنا وليد - بيروت - ربما يكون الأمير ويليام قد حضر حفل توزيع جوائز BAFTA السينمائية لعام 2024 لوحده، لكن زوجته كايت ميدلتون لم تغب عن ذهنه.



وفي التفاصيل، مشى أمير ويلز الذي يتولى رئاسة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون منذ عام 2010، على السجادة الحمراء بمفرده في حفل توزيع جوائز البافتا الـ77 في قاعة المهرجانات الملكية في لندن، حيث تواصل أميرة ويلز تعافيها من الجراحة التي خضعت لها . واعتذر الأمير ويليام عن غياب زوجته عن حفل توزيع جوائز هذا العام وقال "أنا آسف لأن كاثرين ليست هنا. إنها تحب جوائز البافتا".

وتحدث عن حبها لهذا المهرجان والافلام التي يتحمسان لمشاهدتها سوياً : "كل الاعمال التي أشاهدها، تقوم بذلك معي. لذلك نتعامل مع الأمر بعناية".