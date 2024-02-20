فيديو لفنان مصري شاب يكمل أغنية " خليني ذكرى" لـ وائل جسار على طريقته .. وهكذا تفاعل الأخير

ميرنا وليد - بيروت - تصدر فيديو لفنان مصري شاب يدعى أحمد حمادة، التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يغني في فيديو نشره، يضيف فيه " كوبليه " من تأليفه وغنائه على أغنية " خليني ذكرى" ، حيث غناها بصوت عذب، ويشبه الى حد كبير صوت الفنان وائل جسار، كما ولاقى الفيديو رواجاً واسعاً وتفاعلت ميراي جسار على الفيديو بطريقة إيجابية.



وفي إحدى الحفلات الأخيرة التي أحياها الفنان وائل جسار، في مصر صعد أحمد حمادة معه على المسرح، وغنى معه عدة أغانيه، وتفاعل معهم الحضور، وأشاد وائل بموهبته.

وأطلق أحمد حمادة منذ أيام أغنية " راحة نفسية"، و حازت على إعجاب متابعيه .



