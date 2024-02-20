صبا مبارك تشوق متابعيها لـ مسلسل "لحظة غضب"

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة الأردنية صبا مبارك، متابعيها لأحداث مسلسل "لحظة غضب"، المقرر طرحه في شهر رمضان المُقبل لـ عام 2024.

وروجت صبا للعمل من خلال بوستر المسلسل الذي نشرته على صفحتها الشخصية.

وظهرت صبا مبارك في البوستر وهي تقف وأمامها قطعة من الحلوى وبجانبها مجموعه من الممثلين.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور صبا، وعلقوا عليه مهنئين الممثلة بهذا العمل، ومعربين عن حماسهم الشديد لمشاهدة المسلسل وانتظار الحلقات.

يذكر أن مسلسل "لحظة غضب" من وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم: صبا مبارك، ومحمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبدالرحمن ومحمد فريد وناردين فرج ومنة المصري .

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يتناول العديد من القضايا الاجتماعية كما يُظهر حالة المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب من خلال إطار رومانسي.



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