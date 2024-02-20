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ميرنا وليد - بيروت - ضجة كبيرة أثيرت على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن قيل إن زوج الفنانة الاماراتية أحلام، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، قدم "هدية ثمينة" لها بمناسبة عيد ميلادها، وهي عبارة عن صندوق فيه 24 سبيكة ذهبية، زنة كل واحدة منها 100 غرام.
وفي أول تعليق لها على هذه المعلومات التي انتشرت، كتبت أحلام توضيحاً على صفحتها، جاء فيه: "هذا شوكولاتة من الحلوميين حبايبي"، في إشارة منها إلى "الفانز" ومحبيها.
وتابعت: "أخاف تحطّون أني أكل رز الماس، اللهم إجعلني كبيرة في عين الناس، وصغيرة في عين نفسي".
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تحسم الجدل حول حصولها على 24 سبيكة ذهبية من زوجها كهدية في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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