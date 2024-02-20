شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من ورش الدورة الثامنة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت المرحلة الثانية من برنامج سينما أسوان فى إطار ورش الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وذلك بعد اجتياز المشاركين المرحلتين واختيار أصحاب المشاريع التى سيتم تنفيذها من ضمن البرنامج.

وقال المخرج سيد على مدير برنامج الورش: "بدأ استقبال طلبات االمشاركين فى البرنامج فى أكتوبر الماضى وامتدت فترة الاختيار حتى نهاية ديسمبر، وبدأت جلسات العمل مع صناع المشاريع على منصة زووم بداية يناير لتطوير المشاريع ومناقشة الأفكارالمقدمة وتطويرها، حيث استقبلت الورش ما يقرب من 280 فكرة ووقع الاختيار فى النهاية علي 14 مشروعا، ودخل منهم حيز التنفيذ 8 مشروعات فى هذه المرحلة، ومن المنتظر أن يتم تحضير وتنفيذ مشاريع الأفلام التي وصلت لمرحلة الإنتاج ضمن البرنامج.



ورشة مهرجان أسوان

وأضاف "سيد": حرصنا هذا العام على تشكيل فريق عمل البرنامج وتنفيذ المشاريع بأسوان من المشاركين فى السنوات الماضية ممن أصبح لديهم القدرة على إدارة وتنفيذ المشاريع، خاصة أن أهم أهداف برنامج ورش أسوان هو تطوير وبناء قدرات المشاركات وتمكين صانعات وصناع الأفلام في جنوب الصعيد من تنفيذ مشاريعهم.

ويسابق فريق عمل برنامج ورش أسوان الزمن للانتهاء من مرحلة التحضير نهاية هذا الأسبوع علي أن تبدء مرحلة تصوير المشاريع قبل دخول شهر رمضان الكريم، وبعد التحاق باقي أعضاء الفريق التقني بفريق العمل الأساسي في أسوان.