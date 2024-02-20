شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تدهور بيها الوضع وتواجه اتهام بالقتل في "سر إلهي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتدهور الحال بالفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي" حيث نجدها ضمن أحداث البرومو الذي طرح على منصة Watch it، تتهم في جريمة قتل وتحاول الدفاع عن نفسها.

وكانت طرحت منصة Watch it الرقمية، برومو مسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.