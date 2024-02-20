شكرا لقرائتكم خبر عن من Game Of Thrones لـ"الحشاشين".. فتحى إسماعيل يكشف كواليس تصميم المعارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج فتحى إسماعيل، لـ"الخليج 365"، إن فريق عمل مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز انتهى من تصوير ما يقرب من 90% من المسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، مشيراً إلى أن المسلسل من أضخم الإنتاجات فى مصر والوطن العرب، وتم تصويره فى 3 قارات، حيث تم تصوير جزء منه العام الماضى، واستكمل تصويره فى الفترة الماضية.

وأشار إسماعيل إلى أن العمل يعود للقرن الـ11 الميلادى، والذى يتطرق إلى شخصية حسن الصباح والذى أسس طائفة "الحشاشين"، ويتضمن 3 آلاف قطعة سلاح وملابس، بالإضافة إلى الديكورات الضخمة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تم بناء مدينة كاملة هناك.



فتحى اسماعيل وكريم عبد العزيز

وأضاف إسماعيل أن فريق الأزياء سافر إلى عدد من الدول حتى يستطيع الحصول على القماش الخاص بالملابس التي جرى تصميمها خصيصًا لتناسب تلك الحقبة الزمنية، كما جرى الاستعانة بفريق عالمي في تصميم المعارك داخل المسلسل وهو نفس الفريق الذى عمل على المسلسل الشهير "Game Of Thrones".